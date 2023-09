Matrimonio a prima vista 11, un concorrente arriva da Nova Milanese

A partire da martedì 13 settembre, torna su Real Time Matrimonio a prima vista.

Tre nuove coppie si formeranno, dunque. O meglio: verranno abbinate dagli esperti per un matrimonio al buio. A guidarli, ancora una volta, saranno Nada Loffredi, Mario Abis e Andrea Favaretto.

Tra i sei concorrenti, uno arriva da Nova Milanese (città da cui proveniva anche Solange, l'infermiera della scorsa edizione, da poco tornata single dopo la fine del matrimonio con Michele). Alberto Miliziano, un master in Osteopatia Sportiva, lavora come libero professionista per diversi atleti. Appassionato di sport, box e corsa su tutti, fa il dj per passione in alcuni locali della zona. Ha due fratelli più grandi, e due genitori innamorati che per lui sono un esempio di vita. Sua moglie è Sonia, disegnatrice tecnica di Faenza, abituata a lavorare fin da piccola e figlia di genitori separati. Attratta dai bad boy, spera di trovare il vero amore grazie al programma.