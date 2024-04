Medaglie in legno e apertura iscrizioni 12^ Reale Mutua Monza Montevecchia eco trail

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di MonzaToday

MONZA – Sinergia e gioco di squadra per i partecipanti che devono correre in coppia: si corre, si gioisce si vince, si soffre, ci si sprona in due. Due cuori e quattro gambe, un traguardo per due da conquistare insieme, la soddisfazione è doppia. È questa l’essenza (ma non solo) della Momot, una delle gare più affascinanti ‘off-road’ della primavera da oltre un decennio. Che sfida domenica 19 con la 12a Reale Mutua Monza Montevecchia Eco Trail (Reale Mutua MOMOT) organizzata da Monza Marathon Team, in collaborazione con la Società Alpinisti Monzesi (S.A.M) ma non solo. MOMOT oltre che per i partecipanti è sinonimo di sinergia e gioco di squadra anche nell’organizzazione perchè non manca la presenza di realtà fortemente radicate al territorio come Runners Desio, Cooperativa Lambro, City Angels Monza, Fisar Monza e Brianza, Iscos Formazione Monza e ARI – Ass. Radioamatori Italiani sez. di Monza. LA GARA – Un evento che nasce da una grande classica del podismo brianzolo degli anni ‘70 ed ’80 e si configura come una gara riservata a 220 coppie di atleti, oltre ad alcune wild card, con partenza dallo splendido scenario della Reggia di Monza ed arrivo a Montevecchia, lungo sentieri che attraversano il Parco Reale di Monza, il Parco dell’Alta Valle del Lambro ed il Parco Regionale di Montevecchia e della Val Curone, su un tracciato prevalentemente off-road che sposa il concetto “eco”, di rispetto per l’ambiente. Partenza in modalità "rolling start", con il temutissimo "cancello orario" di 3h, al km. 26 del percorso e tempo massimo di 4h15’, per raggiungere il traguardo. LA MEDAGLIA – Il Comitato Organizzatore della MOMOT, oltre alla solidarietà, ha cercato sempre di dare risposte concrete anche ad altri temi d’attualità come la sostenibilità ambientale. Tra le varie iniziative, la più significativa è quella legata alla medaglia finisher che verrà consegnata. La medaglia, che fa parte dei prodotti della linea IFeelWood, sarà prodotta in legno riciclato, ricavato da alberi caduti o da materiale raccolto durante la pulizia dei boschi o da processi biologici e rotativi di taglio degli alberi. Inoltre il legno usato è provvisto dei certificati FSC e PEFC®, i quali garantiscono che provenga da piantagioni controllate e approvate seguendo determinate norme di taglio e ricrescita, e il colore usato per dipingere le medaglie è stampato a emissioni zero. ISCRIZIONI – Dopo una prima fase riservata unicamente ai finisher dell’edizione 2023, da mercoledì 20 marzo le iscrizioni sono aperte a tutti e fino al 20 aprile gli interessati pagheranno la quota di € 120,00 a coppia. Si invitano appassionati e curiosi ad affrettarsi perché la MOMOT, per questioni di sicurezza e logistiche, accoglie un massino di 220 coppie, a cui potrebbero aggiungersi delle wild card riservate dal Comitato Organizzatore ad atleti di rilievo nazionale. Per maggiori informazioni si può consultare il sito dell’evento (https://www.momot.it/index.php) mentre per acquistare direttamente il pettorale CLICCA QUI.