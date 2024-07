Allerta afa (anche di notte): le temperature in Brianza giorno per giorno

Nel corso della prossima settimana la permanenza dell'anticiclone alle latitudini mediterranee determinerà condizioni di tempo in prevalenza soleggiato sull'Italia. Le temperature aumenteranno, sia al Centro-Sud, dove il caldo è già intenso, ma anche al Nord, dove il caldo al momento è ancora tutto sommato accettabile dopo le precipitazioni degli scorsi giorni. Lo spiega l'espeto di 3Bmeteo Lorenzo Badellino. Il clima sarà spesso afoso, soprattutto nei grandi centri urbani e lungo i litorali, e in particolare dopo nelle ore serali, quando il caldo sarà ancora intenso e inizierà ad aumentare il tasso di umidità. E' atteso però l'arrivo di qualche disturbo tra lunedì sera e martedì sull'arco alpino, per il passaggio della coda di un fronte atlantico in scorrimento sull'Europa centro-settentrionale, foriero di alcuni rovesci o temporali.

Tempeature in Brianza, il picco giovedì

Anche a Monza e in Brianza la prossima settimana le temperature saliranno. Già da domani si superano i 32°, martedì, mecoledì e giovedì passeremo a 34° e 35°, fino al picco di venerdì dove i gradi ariveranno a 36°. Allerta afa per tutta la settimana. A patire da mercoledì le temperature saranno afose anche di notte e non scenderanno sotto i 24°.