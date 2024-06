Ancora maltempo: allerta arancione, in arrivo forti temporali e vento

La bella stagione tarda ad arrivare e a Monza e Brianza torna (ancora) il maltempo. Dopo i forti acquazzoni che si sono abbattuti sulla provincia nella serata di ieri, martedì 11 giugno, e questa notte 12 giugno tra poche ore torneremo a riaprire gli ombreli.

Dalla protezione civile della Regione Lombardia scatta una nuova allerta maltempo. Un'allerta arancione che annuncia ancora pioggia molto abbandonante e anche vento. "Nel corso del pomeriggio di oggi 12 giugno - si legge sul documento - prevista l'attivazione di rovesci e fronti temporaleschi, a partire dalle zone occidentali e meridionali, in estensione verso Est o Nord-Est. Fenomeni in intensificazione in serata con temporali frequenti, anche di forte intensità, in transito dalle pianure occidentali e meridionali verso le zone prealpine. In tarda serata i fenomeni più intensi tenderanno ad attenuarsi sulle zone occidentali, mentre potranno persistere nella notte di giovedì sulle zone centro-orientali. Si segnalano possibili locali cumulate tra 50 e 90 mm nelle 12 ore su pianura e Prealpi. Ventilazione in generale moderata con rinforzi da Est sulle pianure, da Nord sui rilievi settentrionali e da Sud sull’Appennino; venti localmente forti durante gli eventi convettivi più intensi2.

Anche domani il tempo sarà instabile. "Per la prima parte della giornata di domani 13 giugno attesi rovesci sparsi o residui temporali tra la notte e la prima mattinata, più probabili sulle zone meridionali e centrali, in transito verso Est. Prevista nuova instabilità nel pomeriggio con rovesci o temporali sparsi sui rilievi, ed occasionale interessamento anche delle pianure. Fenomeni convettivi in generale attenuazione ed estinzione in serata. Ventilazione debole, con qualche rinforzo da Nord in quota", si legge ancora nelle previsioni diramate dalla protezione civile.