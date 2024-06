A Monza e in Brianza è stata emessa un'allerta arancione per temporali

Allerta arancione. Per la provincia di Monza e Brianza è in vigore una nuova allerta meteo valida per la giornata di domenica 9 giugno.

La protezione civile di Regione Lombardia ha infatti diramato un avviso di criticità valido per l'area del nodo idraulico di Milano e la pianura centrale che comprende anche comuni della provincia di Monza e Brianza. L'allerta è in vigore dalle 14 di domenica 9 giugno, prevista anche un'allerta in codice giallo per rischio idrogeologico.

Le previsioni

"Il cedimento del promontorio anticiclonico sul Mediterraneo permette il transito sull'Italia centro-settentrionale di un nucleo depressionario più fresco, con aumento dell'instabilità nel corso di oggi, domenica 09/06. Dalle ore centrali della giornata saranno possibili rovesci e temporali sparsi sulla Regione, con maggiore probabilità di temporali forti da metà pomeriggio, inizialmente ad interessare i settori occidentali ed in transito da Sud a Nord, nel corso del pomeriggio ed in serata in spostamento sulla pianura centrale ed in intensificazione" si legge nel bollettino del Centro Monitoraggio Rischi Naturali Regione Lombardia.

"Nella notte tra oggi e lunedì i fenomeni saranno in attenuazione e in transito verso Est. Sulle aree Prealpine ed Alpine rinforzi della ventilazione a quote oltre 700-800 metri. L'allontanamento del minimo depressionario lascerà sulla Regione nel corso della giornata di domani, lunedì 10/06, un flusso debolmente instabile da Ovest-Sudovest che intensificherà il ciclo diurno: probabili rovesci o locali temporali sui rilievi nelle ore centrali, in estensione sulle pianure in serata e nella notte".