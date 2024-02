Un'altra giornata di allerta per il maltempo a Monza e in Brianza

Allerta gialla per rischio idrogeologico. A Monza e in Brianza la protezione civile di Regione Lombardia ha emesso una nuova allerta meteo valida per la giornata di lunedì 26 febbraio. Dopo le grandinate di sabato in alcune zone dell'alta Brianza (Carugo, Giussano, Verano), è in vigore adesso un avviso di criticità che riguarda il rischio idrogeologico, valido dalla mezzanotte di lunedì 26 febbraio.

Le previsioni

Per la giornata di lunedì 26 febbraio si prevede tempo diffusamente perturbato per tutta la giornata, con precipitazioni persistenti, moderate e diffuse con accumuli areali di 35-50 mm nelle 24 ore (con isolati picchi fino a 60 mm) su Prealpi ed alta pianura occidentale, spiegano dal centro monitoraggio di Regione Lombardia. Si prevedono precipitazioni in generale più intense tra mattina e tardo pomeriggio.

In alcune zone della regione - Monza e Brianza escluse - è in vigore anche una allerta per il rischio vento forte: "si prevedono venti moderati orientali o meridionali, in generale rinforzo dalla tarda mattinata/primo pomeriggio, in particolare sulla pianura orientale e nella zona del Garda, con velocità medie di 30-50 km/h e raffiche fino a 50-60 km/h".