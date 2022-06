E' stata emessa una allerta in codice giallo per rischio temporali forti a Monza

Possibili forti temporali in arrivo. La protezione civile di Regione Lombardia ha emesso un avviso di criticità per rischio temporali forti valido anche sul territorio di Monza e Brianza valido per la giornata di mercoledì 22 giugno. Sono attese locali precipitazioni che potrebbero dar luogo a rovesci. Le precipitazioni rappresenteranno soltanto una tregua momentanea dalla morsa del caldo e dell'afa che dalla giornata di giovedì tornerà con temperature che sfioreranno i 35 gradi.

L'allerta, come riportato dal centro monitoraggio rischi naturali cesserà alle 21. Le precipitazioni, seppure abbondanti, daranno sollievo sul fronte siccità ma non riequilibreranno il deficit idrico. Normalmente nei primi 6 mesi dell'anno si registrano precipitazioni per circa 600mm, quest'anno - secondo i dati delle centraline del meteorologico lombardo - il dato è fermo a circa 120mm.

Le previsioni

"Dalle prime ore del pomeriggio di oggi 21/06 aumento dell'instabilità sulla Regione, associato ad un flusso progressivamente più umido Sud-Occidentale a tutte le quote, con probabile interazione orografica e conseguente sviluppo di attività convettiva e temporalesca. Fenomeni generalmente da sparsi a diffusi di moderata intensità sulla fascia alpina e prealpina, non esclusi localmente anche di forte intensità, meno probabili sui settori di pianura e Appennino. In serata attenuazione dei fenomeni, sebbene locali rovesci saranno ancora possibili sui rilievi. Persistono condizoni instabili sul territorio regionale anche per la giornata di domani 22/06, con flusso umido Sud-Occidentale e avvezione di aria relativamente più fresca in quota da Ovest. Tra la notte e le prime ore del mattino precipitazioni anche a carattere temporalesco interesseranno i settori di Nord-Ovest, quindi si diffonderanno da sparsi a diffusi a tutta la fascia alpina e prealpina nel corso della mattinata e nella seconda parte della giornata" spiegano dal centro metereologico lombardo.

"Nelle ore pomeridiane possibile estensione delle precipitazioni anche ai settori occidentali della pianura, con probabilità di temporali moderati da isolati a sparsi. In serata fenomeni in attenuazione o esaurimento ovunque, ad eccezione dei settori alpini più settentrionali dove saranno possibili isolati rovesci. Rinforzi di vento da Sud su Alpi ed Appennino a partire da metà mattinata e in attenuazione tra tardo pomeriggio e sera, con possibili raffiche fino a 60 km/h".