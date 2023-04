Allerta meteo: acquazzoni anche su Monza e Brianza

Arriva (finalmente) la pioggia. Sono previsti forti acquazzoni in Lombardia, anche a Monza e in Brianza. "Dalla seconda parte della giornata di oggi 19 aprile - si legge sul comunicato diffuso dalla protezione civile - saranno possibili rovesci di pioggia dapprima sui settori prealpini orientali ed entro sera anche su quelli centro-occidentali, con possibilità di isolati e deboli temporali. I fenomeni saranno occasionali e deboli sulle Alpi e assenti altrove. Temporaneo rinforzo dei venti da Sud su Appennino e pianura pavese occidentale, con raffiche massime fino a 30-40 km/h".

La situazione peggiorerà nella giornata di domani, giovedì 20 aprile quando "sono previste precipitazioni su tutta la regione - prosegue la nota ufficiale di Regione Lombardia -. Nel dettaglio, già dalle prime ore del giorno, le precipitazioni interesseranno in forma sparsa Alpi, Prealpi e settori di pianura centro-occidentali, con precipitazioni anche sotto forma di rovescio o debole temporale. Nel corso della serata, le precipitazioni saranno in ulteriore intensificazione. Entro venerdì mattina, sono attesi tra 20-60 mm su Alpi e Prealpi e tra 10-30 mm su Pianura e Appennino con i maggiori apporti attesi sui settori di pianura occidentali. Localmente sono previsti accumuli fino a 60-80 mm sulle Prealpi Centro-Occidentali e punte oltre i 30 mm sulla Pianura Nord-Occidentale. Attesa ventilazione in rinforzo da Est sulla pianura e da Sud sull’Appennino e sulle Prealpi".

Gli esperti di 3bmeteo confermano che nella giornata di giovedì 20 aprile su Monza e Brianza sono previste forti precipitazioni. Nubi sparsi con pioggia nella notte e nella mattinata, poi il pomeriggio le precipitazioni saranno molto intense per poi diminuire nel corso della serata. Nella giornata di venerdì 21 aprile la situazione migliorerà, per poi peggiorare nuovamente domenica quando sono previste ancora piogge. Ma il ponte della Festa del 25 aprile si salva: lunedì e martedì torna a splendere il sole su Monza e sulla Brianza.