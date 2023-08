Grandine, temporali e raffiche di vento: su Monza scatta l'allerta meteo

Ribaltone meteo. Dopo il grande caldo, anche su Monza e sulla Brianza sono attesi forti temporali con grandinate localizzate e raffiche di vento. Questo porterà a un drastico calo delle temperature. Ma se è vero che l'aria si rinfrescherà, è altrettanto vero che potrebbero verificarsi fenomeni temporaleschi in grado di causare danni idrogeologici. per questo la sala operativa regionale di Protezione civile ha emesso un bollettino arancione (rischio moderato) per temporali e un contestuale bollettino di colore giallo (rischio ordinario) per rischio idrogeologico.

Cosa dice il comunicato della protezione civile

"Per la giornata di oggi 26/08 si attende un ulteriore aumento dell’instabilità, in particolare su fascia alpina, Prealpi Centro- Occidentali e pianura occidentale. Sono attesi temporali di forte intensità possibili residui ed isolati nella notte e primo mattino su Valchiavenna, laghi e Prealpi varesine e Lario e Prealpi occidentali. Dalla tarda mattinata ripresa dei temporali a partire dal Nordovest, in prosecuzione fino a sera, con fenomeni di forte intensità quali: grandine, raffiche di vento e locali accumuli di pioggia. I fenomeni saranno piu? probabili su Alpi, Prealpi Centro-Occidentali ed alta pianura occidentale. Venti in generale rinforzo nelle zone interessate dalla linea temporalesca.

Si segnala la mancanza parziale dei dati modellistici normalmente a disposizione. Il Centro Funzionale rivaluterà nella mattinata di domani 26/08 i nuovi scenari previsionali per l’aggiornamento dei codici di allerta validi per la seconda parte della giornata".