Allerta meteo: previsti forti temporali

Il maltempo torna a spaventare la Brianza e il Milanese. Dalle 21 di oggi, martedì 28 settembre, e fino alle 12 di domani, mercoledì 29, è infatti "attiva" un'allerta meteo per "rischio temporali" e "rischio idrogeologico" per il capoluogo lombardo e l'hinterland. L'allerta di codice giallo - criticità ordinaria, livello di pericolo due su quattro - è stata emanata dalla protezione civile.

"Per la giornata di oggi, previste correnti in quota in rotazione e rinforzo da sudovest in serata con transito di una saccatura atlantica tra stasera e la giornata di domani, 29/09. Dalla serata di oggi precipitazioni possibili sui settori di nordovest anche a carattere di rovescio o temporale - si legge nel bollettino regionale -. Il settore maggiormente interessato sarà il Varesotto, con interesse anche delle aree confinanti ovvero area settentrionale del Nodo Idraulico di Milano, Comasco, Lecchese e Valchiavenna".

"Nella notte tra oggi 28/09 e domani 29/09, e al mattino, transito di una saccatura atlantica con flusso molto umido ed instabile da sudovest. Precipitazioni probabili su Alpi, Prealpi e alta Pianura, possibili isolate o al più sparse su bassa Pianura e Appennino - proseguono le previsioni meteo -. Le precipitazioni potranno assumere carattere di rovescio o temporale e saranno maggiormente probabili durante la notte, in attenuazione in mattinata. In giornata possibili ancora isolati o sparsi rovesci, soprattutto sulle zone orientali. Gli accumuli risulteranno assai disomogenei: i maggiori sono previsti sui settori nord occidentali, altrove generalmente deboli o al più moderati. Tendenza per giovedì 30/09: correnti orientali nei bassi strati relativamente umide con qualche debole precipitazione sparsa possibile".