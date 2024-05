Scatta (ancora) l'allerta meteo a Monza e Brianza: pioggia e raffiche di vento

Ancora maltempo a Monza e Brianza. Ancora ombrelli aperti, rischio di forti acquazzoni e come sempre i fiumi restano i sorvegliati speciali.

A partire dalle 18 di oggi, giovedì 30 maggio, l'allerta per i temporali passa ad arancione. Gialla per il rischio idrogeologico, e nuovamente gialla dalle 21 per rischio idraulico. Mentre dalla mezzanotte sarà attiva l'allerta per le raffiche di vento. Lo fa sapere il Centro funzionale monitoraggio rischi naturali della Regione Lombardia.

"Sulla Regione atteso nel corso della giornata di oggi 30 maggio il transito da Ovest verso Sudest di rovesci o temporali sparsi, prevalentemente sulle zone Prealpine e di Pianura - si legge sul sito della Regione Lombardia-. In serata è prevista un’intensificazione delle precipitazioni, a partire dalle zone occidentali di Alta Pianura e Prealpine. Si attendono i fenomeni convettivi più intensi dalla serata. Irregolari picchi di precipitazione nelle 12 ore tra i 40 e i 70 mm. Ventilazione arealmente debole o al più moderata; localmente forte durante gli eventi convettivi più intensi".

La situazione non migliorerà durante la notte. "Tra la notte e la mattinata di domani 31 maggio - si legge ancora sul sito della Regione Lombardia -. si manterranno condizioni marcatamente instabili sul territorio, con precipitazioni diffuse ed intense a carattere di rovescio o temporale in veloce spostamento dalle zone occidentali prealpine e di pianura verso quelle centrali ed orientali. In questa fase possibili picchi isolati di precipitazione nelle prime 12 ore della giornata tra 50 e 100 mm sulle Pianure e sulle zone prealpine, con cumulate maggiori attese sulle Zone orientali. Nel corso della mattinata i fenomeni saranno in attenuazione sulle zone occidentali mentre su quelle centro-orientali saranno ancora insistenti nel pomeriggio ed in generale esaurimento entro la serata. Ventilazione diffusamente moderata o forte settentrionale tra la mattina e il pomeriggio, in particolare in concomitanza degli eventi convettivi più intensi, con raffiche previste generalmente tra 40 e 70 km sulle pianure occidentali e oltre i 70 km/h in quota sui rilievi settentrionali".