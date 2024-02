Allerta meteo: ecco che cosa succederà nei prossimi giorni a Monza e Brianza

Dopo giornate di temperature primaverili (e smog alle stelle) torna la pioggia su Monza e sulla Brianza. Le primi deboli precipitazioni sono iniziate già nelle scorse ore. Il cielo resta grigio su tutta la provincia e le previsioni per le prossime ore e per il fine settimana annunciano precipitazioni. Tanto che la protezione civile della Regione Lombardia ha fatto scattare l’allerta gialla.

Secondo le previsioni di 3bMeteo le prossime giornate saranno all’insegna della pioggia, delle nuvole e di qualche schiarita. Con le temperature minime intorno ai 6° e le massime che raggiungeranno i 14°. “Inizia in queste ore, con le prime piogge al Nord, quella lunga fase atlantica di cui stiamo parlando da giorni e che ci accompagnerà per tutto il weekend e poi a seguire anche verso la fine del mese e l'inizio di marzo – spiega Carlo Migliore di 3bMeteo -. Nell'immediato i fenomeni sono ancora modesti ma si intensificheranno entro sera e nella giornata di venerdì si estenderanno anche alle regioni centrali. Sabato toccherà al Sud ma una nuova perturbazione entrerà sul Mediterraneo di gran carriera e andrà a stimolare anche una ciclogenesi mediterranea. Tutta l'evoluzione sarà accompagnata piogge, temporali, neve in montagna, venti forti e e un graduale calo delle temperature a iniziare dalle regioni del Nord".