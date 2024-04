Allerta meteo anche in Brianza: temporali in arrivo, le previsioni

Seveso e Lambro sorvegliati speciali. Dalla mezzanotte di lunedì 22 aprile, fino alla mezzanotte del 23, in Brianza sarà in vigore un'allerta meteo di codice giallo - criticità ordinaria, livello di pericolo due su quattro - per "rischio idrogeologico". Nelle prossime ore, infatti, sono attesi violenti temporali che potrebbero far salire i livelli dei corsi d'acqua.

"Dal primo pomeriggio di oggi 21 aprile sono previsti rovesci isolati sui rilievi centro orientali, in estensione ed intensificazione sulla pianura centro orientale ed Appennino, anche a carattere temporalesco. I fenomeni saranno prevalentemente di debole o moderata intensità, anche se non si escludono isolati temporali forti, in particolare su pianura mantovana e bresciana. Verso sera precipitazioni in estensione anche alla pianura occidentale, con possibile formazione di linee temporalesche su Appennino, pianura occidentale e bassa pianura orientale", si legge nel bollettino meteo della protezione civile regionale, che ha diramato l'allerta.

"Sono previsti accumuli areali diffusi di 10-15 mm/12h sui settori meridionali, con possibili picchi isolati fino a 20-30 mm/12h. Attesa ventilazione moderata orientale o settentrionale, dal pomeriggio con forti raffiche da Est, in particolare sui settori orientali di pianura", prosegue la nota.

Situazione simile lunedì 22 aprile: "Per tutta la giornata di domani sulla Lombardia è previsto tempo perturbato, in particolare tra la notte e il mattino, in parziale attenuazione dal tardo pomeriggio. Le precipitazioni saranno moderate diffuse sui settori occidentali e meridionali - 20-30 mm/24h, con possibili picchi isolati di 40-50 mm/24h - e da deboli a moderate altrove - 10-25 mm/24h -, anche a carattere di rovescio o temporale. Attesi venti da moderati a forti orientali in pianura ed Appennino, con valori di velocità media compresi tra 35-50 km/h e valori di raffica tra 60-80 km/h. Ventilazione in attenuazione in serata", concludono le previsioni.