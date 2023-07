Emessa un'altra allerta meteo per Monza e Brianza

I temporali sembrerebbero non voler dar tregua a Monza e alla Brianza Dopo quelli dei giorni scorsi, che hanno prodotto parecchi disagi e diversi allagamenti, la protezione civile lombarda ha diramato una nuova allerta meteo la serata di venerdì 7 luglio. Il rischio, ancora una volta, è quello di forti rovesci.

L'avviso, di colore giallo (rischio ordinario, pari a due su quattro), resta in vigore fino alla prima mattinata di sabato 8 luglio. Il che comporta il rischio di piogge intense associate al fenomeno temporalesco che possono causare possibili locali dissesti idrogeologici e locali criticità sul reticolo idraulico e sulle reti di drenaggio urbano (con particolare attenzione alle aree metropolitane). Come di consueto il Centro operativo comunale (Coc) della Protezione civile sarà attivo per monitorare e coordinare gli eventuali interventi da effettuare.

Si tratta di un'ultima ondulazione ciclonica, che porterà condizioni di instabilità sulla Lombardia. In particolare è prevista dalla serata la possibilità di locali rovesci e temporali sui settori prealpini occidentali in estensione ai settori di pianura. Nel corso delle ore notturne moderata probabilità di locali rovesci e temporali su Prealpi, ancora con estensione alla pianura. Nel corso della giornata dell'8 luglio, invece, si prevedono generali condizioni di tempo stabile, con qualche isolato rovescio o temporale non escluso sui rilievi.

I danni del maltempo in Brianza

Sono state almeno quaranta le chiamate di emergenza giunte alla centrale operativa del comando provinciale dei vigili del fuoco di Monza e Brianza tra la serata di lunedì 3 e la nottata di martedì 4 luglio. Le richieste di soccorso riguardavano soprattutto il territorio di Giussano, Seregno e Verano Brianza. In queste aree brianzole infatti i temporali e i nubifragi che hanno colpito la provincia di Monza e Brianza si sono manifestati con fenomeni metereologici di particolare intensità causando danni e allagamenti.