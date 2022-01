Allerta meteo: raffiche di vento fino a 80 km/h

Maltempo in Brianza. Dalle 12 di lunedì 31 gennaio è infatti in vigore un'allerta meteo diramata dalla protezione civile di regione Lombardia che prevede una criticità ordinaria - codice giallo, livello di pericolo due su quattro - per vento forte. Secondo i meteorologi il vento soffierà con raffiche fino a 80 km/h.

"Un veloce impulso perturbato dal Nord Europa raggiungera? provocando un marcato ed esteso rinforzo dei venti settentrionali - hanno spiegato in una nota gli esperti del centro funzionale monitoraggio rischi naturali -. L'aumento significativo della ventilazione interessera? da meta? giornata inizialmente i rilievi e si estendera? poi nei fondovalle e su gran parte della Pianura con prevalenti caratteristiche di föhn".

Tra Milano e hinterland, come su tutta la pianura padana occidentale, le raffiche di vento potrebbero raggiungere velocità massime "comprese tra i 70 e 80 km/h", hanno puntualizzato gli esperti.