E' stata emessa una nuova allerta arancione per temporali forti a Monza e in Brianza

Nuova allerta per maltempo. La protezione civile di Regione Lombardia ha emesso un nuovo avviso di criticità in codice arancione - livello di criticità tre su quattro - per il rischio di temporali forti, richio idraulico e idrogeologico valido anche per l'area di Monza e della Brianza. Per il rischio di vento forte invecel 'allerta è stata emessa in codice giallo. L'avviso di criticità è entrato in vigore a mezzogiorno di lunedì 28 agosto e sarà valido fino alle sei di martedì 29 agosto.

Le previsioni

"Per tutto il resto della giornata di oggi 28/08 sono attese precipitazioni da moderate a forti anche carattere convettivo, possibili su tutta la Regione, ma con distribuzione spaziale irregolare. Le precipitazioni saranno in graduale attenuazione ed esaurimento dal tardo pomeriggio-sera sui rilievi alpini e prealpini, altrove ancora moderate ed in prosecuzione nella notte successiva. Sono inoltre attesi temporali di forte intensità, meno probabili nel pomeriggio sulla fascia alpina. Si attendono fenomeni di grandine sulla pianura orientale e si segnala la possibilità di trombe d'aria. Per buona parte della giornata saranno possibili venti diffusamente da moderati a forti a rotazione ciclonica associati al sistema perturbato a scala sinottica, con intensificazioni a carattere di raffica sui settori meridionali ed occidentali: valori medi orari tra 20 e 50 km/h, ma non sono esclusi locali e brevi raffiche fino a 80-100 km/h. I venti saranno in parziale attenuazione in serata sulla pianura centro-orientale ma in intensificazione sul Nordovest, in particolare in Valchiavenna" spiegano dal centro funzionale monitoraggi rischi naturali.

"Per la giornata di domani 29/08 sono attese precipitazioni da deboli a moderate sui settori orientali, Appennino e bassa pianura occidentale nelle prime 12 ore, mentre nel pomeriggio non si escludono isolati rovesci o temporali di debole o moderata intensità sui settori orientali. Sono previsti venti nella notte ancora da moderati a forti sul Nordovest ed alta pianura occidentale e sulle Alpi in quota".