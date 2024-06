Temporali, allerta gialla oggi a Monza e in Brianza

Dalle 11 di domenica 9 giugno a Monza e in Brianza è in vigore una nuova allerta meteo. Codice giallo per il rischio temporali.

La protezione civile di Regione Lombardia ha infatti diramato un avviso di criticità valido per l'area del nodo idraulico di Milano e la pianura centrale che comprende anche comuni della provincia di Monza e Brianza.

Le previsioni

"In Lombardia saranno quini probabili rovesci e temporali sparsi in transito da Ovest ad Est su Alpi, Prealpi e fascia Pedemontana, localmente intensi, ma con bassa probabilità di fenomeni estesi e persistenti" si legge nel bollettino del Centro Monitoraggio Rischi Naturali Regione Lombardia. "Non si esclude la probabilità di rovesci o temporali isolati sulla pianura, in particolare occidentale. Nel corso della giornata di domani, domenica 09/06, è previsto un aumento dell'instabilità: dalla tarda mattina sulla Regione si formeranno rovesci e temporali sparsi, inizialmente sui rilievi, in transito sulla pianura nel pomeriggio ed in ulteriore intensificazione: possibilità di temporali forti e più organizzati dal tardo pomeriggio ed in serata, con associate raffiche di vento localmente molto forti sui settori centro-orientali, tendenti ad attenuarsi nelle prime ore di lunedì".