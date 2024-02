Doppia allerta meteo in codice giallo a Monza e in Brianza

Piove e le precipitazioni potrebbero essere abbondanti anche nei prossimi giorni, almeno fino a domenica. E a Monza e in Brianza scatta una allerta maltempo in codice giallo. L'avviso di criticità, emesso dalla protezione civile di Regione Lombardia, riguarda il rischio idraulico e il rischio idrogeologico connesso alle precipitazioni. L'allerta sarà in vigore dalle 18 di venerdì 9 febbraio (rischio idrogeologico) e dalla mezzanotte di sabato 10 febbraio per il rischio idraulico. Per quanto riguarda il rischio pioggia invece l'allerta è in codice verde.

Le previsioni

"Nella giornata di oggi 09/02 i fenomeni tenderanno a persistere soprattutto sui settori prealpini centro-orientali, dove saranno possibili cumulate maggiori. Piogge deboli o moderate diffuse sono attese anche sull'Alta Pianura e in particolare sul Nodo Idraulico di Milano, dove i fenomeni tenderanno ad intensificarsi tra le 18:00 e la mezzanotte. Precipitazioni più intense attese in nottata anche sull'Appennino Pavese. La ventilazione meridionale resterà sostenuta sulla fascia alpina e sull'Appennino specie alle quote più elevate, con valori medi areali tra 20 e 40 km/h e possibili e raffiche fino a 70 km/h alle quote più elevate. Dopo un parziale calo, dalla sera è atteso un nuovo rinforzo specie sull'Appennino. In particolare, su Appennino Pavese, l’aumento della ventilazione è atteso dalle 18:00 alla mezzanotte e si riferisce alle quote superiori ai 600-800 metri, dove le raffiche potranno raggiungere i 65-80 km/h. Previsto rinforzo del vento anche in pianura. Per l'intera giornata di domani 10/02 le precipitazioni tenderanno a persistere su tutta la regione, con piogge moderate diffuse e cumulate più significative su Orobie, Lario, Prealpi Varesine e Nodo Idraulico di Milano".