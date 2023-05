A Monza è stata emessa un'allerta in codice giallo per temporali forti

Allerta temporali a Monza e in Brianza. La protezione civile di Regionale Lombardia ha emesso un avviso di criticità di livello due su quattro per il rischio di temporali valida anche per il territorio provinciale situato nel nodo idraulico di Milano e nella Pianura centrale. L'allerta entra in vigore a partire dalle 21 di martedì 9 maggio e cesserà alla mezzanotte di giovedì 11 maggio.

Le previsioni

"Nel corso del pomeriggio di oggi 09/05 si diffonderanno piogge di debole intensità sui rilievi e sulla pianura occidentale che si andranno ad intensificare tra il tardo pomeriggio e inizio sera, con estensione anche alla parte orientale della Regione. In particolare, dalla sera le piogge andranno incontro a intensificazione sui settori occidentali, sia di pianura che di montagna dove saranno possibili rovesci anche localmente intensi" si legge nel documento diffuso dal centro funzionale monitoraggio rischi naturali della Lombardia.

"Per la giornata di domani 10/05 persisteranno condizioni instabili con piogge diffuse su tutta la Regione da deboli a moderate nella notte e fino alle prime ore del mattino. Le piogge assumeranno anche carattere convettivo nella prima parte della giornata, più probabile la componente temporalesca nelle ore pomeridiane e in particolare sui settori prealpini e di alta pianura occidentale. Nella tarda mattinata temporanea attenuazione delle piogge sui settori occidentali, mentre insisteranno deboli a tratti moderate sulla parte orientale e fascia prealpina. Nel pomeriggio nuovi impulsi perturbati si attiveranno sparsi sui settori prealpini e di pianura ed entro la serata si attende un progressivo esaurimento delle piogge a partire dai settori occidentali".