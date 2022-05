A Monza e Brianza è stata diramata un'allerta per temporali forti

E' allerta meteo a Monza e in Brianza. L'avviso di criticità per forti temporali è in codice giallo ed è stato diramato dalla protezione civile lombarda. A partire dal tardo pomeriggio di sabato 28 maggio è prevista una nuova ondata di maltempo dopo quella che nel pomeriggio di martedì 17 maggio si è abbattuta sulla provincia e nel Milanese, provocando danni e allagamenti. Previste precipitazioni abbondanti con potenti raffiche di vento e possibilità di grandine.

Il maltempo - scrive il Centro meteorologico lombardo - è previsto tra le 20 e le 24 di sabato. "In questo frangente - spiegano gli esperti del Centro - andrà a generarsi una condizione molto favorevole allo sviluppo di temporali semi-stazionari, localmente intensi e con precipitazioni molto abbondanti, dislocati lungo il fronte di spinta padana dell’est nei bassi strati atmosferici".

Le previsioni

Si prevedono venti che potrebbero soffiare fino a 60-80 km/h, precipitazioni abbondanti, con relativo rischio idraulico, e grandine anche di medie dimensioni. Domenica 29 maggio, quando potrebbero esserci ancora deboli pioggia in mattinata, non dovrebbero verificarsi altre criticità. Il maltempo, infine, dovrebbe provocare un abbassamento delle temperature.

"Per tutta la prima parte della giornata di domani 29/05 insisteranno condizioni instabili associate all'area depressionaria a ridosso dell'arco alpino, con precipitazioni da sparse a diffuse sulla Regione e più insistenti sui settori prealpini e alpini centro orientali. Possibili fenomeni anche a carattere temporalesco in particolare sulla fascia pedemontana e prealpina sebbene con probabilità molto bassa di eventi di forte intensità. Dalle prime ore pomeridiane generale esaurimento delle precipitazioni, che rimarranno deboli o localmente moderate residuali confinate ai settori prealpini. Nel corso della notte e fino alle prime ore del mattino venti moderati orientali in pianura, più intensi sulla parte occidentale, quindi in attenuazione" si legge nell'allerta della protezione civile della Lombardia.