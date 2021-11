Allerta meteo: fine settimana di temporali e nubifragi

Pioggia forte sulla Lombardia nei prossimi 2 giorni. Dal pomeriggio odierno di sabato, rileva infatti la Protezione civile della Regione Lombardia, è prevista la discesa e arrivo di un vortice depressionario proveniente dal Mare del Nord. Attese precipitazioni dal pomeriggio dapprima su Alpi, Prealpi e settori occidentali di pianura, in rapida estensione verso i restanti settori della regione. Le precipitazioni si presenteranno da deboli a moderate, localmente anche sotto forma di rovescio, specie su Appennino e Bassa Pianura. Quota delle nevicate inizialmente intorno a 1.900-2.000 metri su Alpi e Prealpi, in discesa nel corso della serata sin verso i 1.600-1.700 metri su Orobie, Adamello e Alta Valtellina, altrove intorno a 1.800 metri.

Per domenica, il vortice depressionario già menzionato stazionerà oltre l'arco alpino muovendosi lentamente verso Sud-Ovest, provocando sul Nord Italia un persistente afflusso di correnti molto umide meridionali. Per l'intera giornata sono quindi attese precipitazioni da deboli a moderate diffuse, localmente anche sotto forma di rovescio. Più nel dettaglio, nella prima parte del giorno è atteso un maggiore coinvolgimento dei settori centrali e orientali della regione, gradualmente dal pomeriggio diverranno maggiormente coinvolti i settori più occidentali. Tuttavia permane ancora una moderata incertezza sulla tempistica appena descritta e gli accumuli attesi. Atteso un rinforzo dei venti da Est/Nord-Est a partire dal pomeriggio con raffiche possibili fino a 40 km/h, in particolare sui settori Sud-orientali e settori costieri del Lago di Garda.

La quota delle nevicate si manterrà fino al primo pomeriggio intorno ai 1400-1500 metri sulle Alpi, intorno a 1600-1700 metri sulle Prealpi, salvo poi risalire nelle ore successive generalmente oltre i 1600-1700 metri. Tendenza per lunedì 15/11: probabili precipitazioni nella prima parte del giorno sulle province occidentali. Graduale esaurimento nel pomeriggio fino a precipitazioni generalmente assenti in serata. Venti moderati o forti da Est al mattino su Bassa Pianura e Appennino.