Ancora una allerta per temporali forti a Monza e Brianza

Allerta in codice giallo per temporali forti anche a Monza e Brianza. Dalla mezzanotte di martedì 16 maggio è infatti in vigore un'allerta meteo di codice giallo - rischio di pericolo due su quattro - per 'temporali forti' diramata dalla protezione civile di regione Lombardia che è valida anche per l'area della Pianura Centrale dove si estende in parte il territorio brianzolo appunto. Per l'area del nodo idraulico di Milano invece non sono previsti avvisi di criticità.

L'allerta resta in vigore fino alle 21 di martedì 16 maggio.

Le previsioni

Dal pomeriggio diel 15/05 previste precipitazioni deboli sparse a ridosso dei rilievi, meno probabili o occasionali altrove. Anche a carattere di rovescio o temporale. Attesi venti in montagna tra 700 e 1500 metri da Nord-Est prevalentemente deboli in giornata, con rinforzi moderati verso sera e con velocità medie orarie tra 15 e 35 km/h e raffiche tra 35 e 65 km/h circa. Per la giornata di domani 16/05 attese condizioni di marcata instabilità. Dalle prime ore della notte, previste precipitazioni da sparse a diffuse a partire dalla pianura orientale e, nel corso della mattina, in estensione da Est a Ovest ai restanti settori. Da metà pomeriggio fenomeni tendenti all'attenuazione e in parte all'esaurimento.

Le precipitazioni saranno maggiormente insistenti sui settori orientali, anche a carattere di rovescio e temporale. In montagna, dal tardo pomeriggio, atteso un rinforzo della ventilazione tra 700 e 1500 metri da Nord-Est, con velocità medie orarie tra 15 e 50 km/h e con raffiche tra 35 e 70 km/h. Su Retiche più settentrionali saranno possibili raffiche fino a 90 km/h. In pianura attesi venti prevalentemente deboli, con rinforzi a tratti fino a localmente moderati o forti, in particolare su Garda, bassa pianura orientale e pavese.