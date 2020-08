Allerta arancione per temporali forti e rischio idraulico a Monza e in Brianza

Piogge intense, rovesci con carattere temporalesco e accumuli di acqua che potrebbero superare i 70 mm. E ancora massima attenzione ai fiumi, "sorvegliati" speciali. Resta confermata l'allerta diffusa dalla Protezione Civile di Regione Lombardia in vigore dal pomeriggio di domenica 2 agosto alla mezzanotte di martedì 4 agosto. Anche a Monza e Brianza l'avviso di criticità è di livello tre su quattro, con codice arancione e moderata criticità per quanto riguarda il rischio di temporali forti e il rischio idraulico. Codice giallo invece per l'allerta relativa al rischio idrogeologico (criticità ordinaria).

Le previsioni in Lombardia

"Si conferma per la giornata di oggi 02/08 la possibilità di temporali forti sulla regione: i fenomeni temporaleschi più intensi sono attesi sulla pianura, a partire dal tardo pomeriggio e fino al mattino di domani 03/08, con uno spostamento delle precipitazioni da Ovest ad Est. Arealmente, i quantitativi di precipitazione si attestano tra i 20-40 mm, con picchi attorno a 60-70 mm, sebbene localmente siano possibili cumulate superiori. Si segnala inoltre la possibilità di fenomeni di vento forte sull'area del Garda (velocità medie fino a 35 km/h, con raffiche fino a 70 km/h)".

"Per la giornata di domani 03/08 è attesa nella mattinata un'attenuazione o una pausa delle precipitazioni, ma resta alto il rischio associato a temporali forti sulle zone di pianura, bassa pianura e Prealpi orientali nelle ore pomeridiane, a causa dell'ingresso dell'asse della perturbazione, con apporto di aria relativamente fredda in quota. Dalla serata, la progressiva rotazione delle correnti dai quadranti settentrionali sull'Ovest della regione determina un probabile indebolimento o esaurimento dei fenomeni precipitativi sulle zone occidentali, mentre sulle zone orientali restano possibili rovesci o temporali di moderata o forte intensità fino alla mattina di martedì 04/08. Possibilità di fenomeni di vento forte sull'area del Garda (velocità medie fino a 35 km/h, con raffiche fino a 70 km/h) e, in particolare (oltre i 800-1000 m) tra il tardo pomeriggio e la sera di domani 03/08, su Nordovest e Appennino (velocità medie fino a 40 km/h, con raffiche fino a 90 km/h; i valori maggiori sono attesi sulla Valchiavenna)".