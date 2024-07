Temporali, è stata emessa una nuova allerta gialla a Monza e in Brianza

Nuova allerta per il rischio di temporali a Monza e in Brianza. Dopo il nubifragio che si è abbattuto nel primo pomeriggio di lunedì 1 luglio in città e in provincia, con qualche grandinata sparsa, il maltempo è ancora in agguato.

La protezione civile di Regione Lombardia ha emesso una nuova allerta in codice giallo - criticità ordinaria - valida anche per il territorio del nodo idraulico di Milano e la pianura centrale, aree su cui insiste la provincia di Monza e Brianza. L'allerta entrerà in vigore a partire dalle 18 di martedì 2 luglio e cesserà alle sei della mattina di mercoledì 3 luglio.

Le previsioni

"Per il pomeriggio di oggi 02/07 si prevede un aumento dell'instabilità sulla fascia prealpina, con possibilità di rovesci o temporali sparsi, tendenti ad intensificare e a diventare più diffusi tra tardo pomeriggio e tarda serata, in successiva estensione alla pianura. Sono attesi rinforzi di vento in serata associati al transito temporalesco. Tra notte e primo mattino di domani 03/07, permarrà tempo perturbato con rovesci o temporali sparsi, più insistenti sui settori centro-orientali. Dalla tarda mattinata è prevista variabilità con nuovi addensamenti sulla fascia prealpina e sviluppo di rovesci o temporali, in successiva estensione alla fascia pedemontana, possibili isolati anche altrove. Fino al primo mattino sono attesi venti moderati orientali o meridionali con rinforzi su pianura ed Appennino, dalla tarda mattinata in generale attenuazione" si legge nel bollettino con le previsioni del Centro Funzionale Monitoraggio Rischi Naturali.