Temporali e vento forte a Monza e Brianza, l'allerta della Protezione Civile

Violenti temporali e raffiche di vento che potrebbero anche raggiungere i 60 km/h. Nuova ondata di maltempo in arrivo in Lombardia. Anche per l'area di Monza e Brianza la protezione civile regionale ha emesso un avviso di ordinaria criticità - livello di allerta due su quattro - in codice giallo per il rischio di temporali forti e vento forte. Tra le criticità da monitorare in relazione all'evolversi del quadro metereologico anche il rischio idrogeologico. L'allerta entrerà in vigore a partire dalla serata di giovedì 1 ottobre.

Nel corso della nottata e per la giornata di venerdì 2 ottobre sono previste intense precipitazioni a carattere temporalesco. Il tempo resterà instabile anche nella prima parte della giornata di sabato 3 ottobre.

FOTO - Allerta meteo a Monza

Le previsioni di 3B Meteo

"A Milano e in Lombardia una nuova area depressionaria sull'Europa occidentale porterà una fase instabile o perturbata a partire da giovedì, caratterizzata dall'arrivo di umide correnti di libeccio e scirocco. Queste favoriranno piogge e rovesci a tratti persistenti e abbondanti almeno fino a domenica su Alpi, Prealpi e zone pedemontane, alternati a fasi asciutte in città. Le temperature calarenno nei valori massimi, stazionarie le minime notturne, non particolarmente fredde" spiega Daniele Berlusconi, esperto di 3B Meteo.