Raffiche di vento fino a 70 km/h, allerta arancione a Monza e in tutta la Lombardia

Sarà una giornata ventosa, quella di martedì 16 marzo, a Monza e in tutto il territorio lombardo. Il Centro funzionale monitoraggio rischi naturali della Regione Lombardia ha diramato allerta arancione (criticità moderata) per rischio vento forte dalle 12 alle 18.

Le previsioni meteo e l'allerta per il vento

Una vasta area depressionaria interessa attualmente l'Italia, mentre una robusta struttura di alta pressione è in formazione sull'Europa occidentale e si espanderà progressivamente sul continente Europeo, spostando verso est la saccatura, come riferisce AllertaLom. In tale contesto, per la giornata di martedì si attiverà un flusso via via più teso in quota dai quadranti settentrionali che investirà prevalentemente i settori occidentali della regione.

Sin dalla notte ventilazione in intensificazione sui rilievi alpini e prealpini, con valori medi areali attorno a 30-40 km/h, con possibili locali valori superiori sulla parte occidentale della regione, con raffiche che potranno arrivare fino a 90 km/h.

Dalla mattinata il vento intensificherà anche sulla pedemontana e pianura occidentale, con valori medi areali anche in queste zone attorno a 30-40 km/h. Tra la tarda mattinata e le ore pomeridiane sul milanese, varesotto, comasco, lecchese, brianza e pavese saranno possibili raffiche tra 50 e 70 km/h. Tra il tardo pomeriggio e la sera vento in attenuazione su tutto il territorio regionale. Si prevede, insomma, una giornata di super lavoro per i vigili del fuoco.