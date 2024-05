Ancora pioggia e rischio temporali, a Monza emessa un'allerta meteo

Pioggia battente con il rischio di forti temporali. E a Monza e in Brianza è in vigore un'altra allerta per il maltempo. Fino a mezzogiorno di lunedì 13 maggio infatti sul territorio provinciale che ricade nel nodo idraulico di Milano è in vigore una allerta meteo emessa dalla protezione civile della Lombardia (codice giallo, rischio di pericolo due su quattro) per temporali forti.

Le previsioni meteo

"Dal pomeriggio di oggi 12/05 sono previsti rovesci o temporali sparsi sui rilievi, in particolare sulle Prealpi - si legge nel documento di allerta del centro funzionale monitoraggio rischi naturali della Lombardia -. Verso sera si attende un progressivo aumento della probabilità di temporali su Nord-Ovest, Prealpi orientali ed alta pianura occidentale (in misura minore anche sul resto della pianura occidentale ed Appennino), con fenomeni localmente intensi. Previsti venti da deboli a moderati nel pomeriggio, sui settori occidentali ventilazione in rinforzo dal tardo pomeriggio. Si segnala la probabilità di forti raffiche sui rilievi occidentali e sull'alta pianura occidentale verso sera". "Nella notte e primo mattino di domani 13/05 saranno ancora probabili rovesci o temporali sparsi su settori centro-occidentali e rilievi, anche di moderata o forte intensità, più persistenti su Prealpi occidentali ed Alpi centro-occidentali - hanno proseguito gli esperti -. Attenuazione e successiva pausa delle precipitazioni tra tarda mattina e primo pomeriggio. Dal tardo pomeriggio-sera saranno possibili nuovi rovesci o temporali, dapprima isolati su Appennino e bassa pianura, poi in possibile estensione al Nord-Ovest ed alla pianura occidentale. Attesi venti da deboli a moderati variabili, con rinforzi da Est al mattino sulla pianura orientale".