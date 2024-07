Allerta maltempo: dopo il temporale di stamattina in arrivo (ancora) forte pioggia

Ancora maltempo a Monza e Brianza. Dopo il forte acquazzone che si è abbattuto questa mattina su Monza e la Brianza, per la giornata di oggi venerdì 12 luglio è ancora previsto maltempo.

Come si legge sul comunicato diramato alle 13.30 dalla Protezione civile della Lombardia sulla nostra regione nelle prossime ore sono previste ancora precipitazioni. Sul territorio di Monza e Brianza scatta l’allerta gialla. “Per la giornata di oggi 12/07 sono attese precipitazioni a carattere convettivo con una direttrice Sud-Ovest/Nord-Est, più continue ed intense su Prealpi e settori alpini Nord occidentali fino al primo pomeriggio, in estensione nella seconda parte della giornata anche verso Prealpi e settori alpini centro-orientali. – si legge nella nota ufficiale -. Per quanto attiene alla pianura, i fenomeni temporaleschi di moderata o localmente forte intensità risultano più probabili sulle zone occidentali e sull'alta pianura, ma non sono escludibili nelle restanti zone. La fase acuta delle precipitazioni è attesa concludersi in tarda serata, con qualche residuo fenomeno ancora possibile nelle prime sei ore di sabato 13/07. Sono attese cumulate di pioggia che possono superare localmente i 100 mm nelle 12 ore con valori medi areali attesi tra 40 e 80 mm nelle 12 ore, in particolare sui settori alpini e prealpini centro occidentali. La ventilazione è attesa in rinforzo a tratti sui settori di pianura e in occasione dei fenomeni temporaleschi, dove non si escludono valori di raffica molto forte”.

Domani, sabato 13 luglio, ritorna il bel tempo. “È previsto un rientro a condizioni progressivamente più stabili, con bassa probabilità di residui fenomeni temporaleschi nel corso della notte sulle zone di pianura, mentre non sono da escludere residuali rovesci notturni su Alpi e Prealpi orientali – conclude la nota -. Nel corso del pomeriggio si segnala una probabilità non trascurabile di qualche rovescio o temporale sulle zone alpine e prealpine; non è da escludere qualche fenomeno temporalesco anche sull'alta pianura, ma con probabilità di accadimento molto bassa allo stato attuale”.