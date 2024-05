Bomba d'acqua sulla Brianza: alberi caduti e allagamenti

Bomba d’acqua sulla Brianza: allagamenti nei comuni di Cesano Maderno e Bovisio Masciago. La forte perturbazione che si è abbattuta in Brianza nel primo pomeriggio di lunedì 20 maggio ha creato i primi danni.

Dal Comando dei vigili del fuoco di Monza riferiscono la segnalazione di numerosi alberi pericolanti o caduti e allagamenti. Numerose le chiamate al centralino dei pompieri. Una ventina gli interventi nei quali sono impegnate le squadre dei vigili del fuoco.

A Cesano Maderno

Dal Comune di Cesano Maderno riferiscono che in un’ora sono caduti 90 millimetri di acqua. Al momento non è percorribile la via Garibaldi per la caduta di un albero ad alto fusto a causa delle forti raffiche di vento. Criticità anche in via Cavour e corso Roma. Chiuso sottopasso di via de Medici Si segnalano, inoltre, auto in panne, cantine e box allegati. Il sindaco ha attivato immediatamente il Centro Operativo Comunale (COC): già operativi sul territorio la protezione civile, la polizia locale e i tecnici degli Uffici Comunali e delle ditte incaricate che stanno lavorando per rimuovere le criticità segnalate. Sono in corso monitoraggi e verifiche nelle scuole e negli edifici pubblici. Il Parco Borromeo è stato chiuso al pubblico. “Si raccomanda alla cittadinanza di prestare particolare attenzione negli spostamenti ed evitare di transitare nelle vie attualmente non percorribili o comunque oggetto di criticità”, fanno sapere dal municipio.

A Villasanta

Intanto a Villasanta uffici e polizia locale stanno avvisando le famiglie delle località a rischio (zona San Giorgio e Via Molino Sesto Giovine) e stanno disponendo in via precauzionale paratie e sacchi di sabbia presso il plesso scolastico Villa (che dalla scorsa settimana di nuove pompe idrauliche).