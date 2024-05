Bomba d'acqua sulla Brianza, in un'ora caduti 90 millimetri di pioggia: la protezione civile pronta a intervenire

Bomba d’acqua sulla Brianza: i comuni più colpiti sono stati quelli di Cesano Maderno (dove in un'ora sono caduti 90 millimetri di acqua) e Bovisio Masciago. La forte perturbazione che si è abbattuta in Brianza nel primo pomeriggio di lunedì 20 maggio ha creato i primi danni.

Dal Comando dei vigili del fuoco di Monza riferiscono la segnalazione di numerosi alberi pericolanti o caduti e allagamenti. Numerose le chiamate al centralino dei pompieri. Una ventina gli interventi nei quali sono impegnate le squadre dei vigili del fuoco.

Ad Arcore niente esposizione dell'immondizia per la raccolta di domani

Ad Arcore il sindaco ha allerato i cittadini questa sera per il ritiro di domani i sacchi e i bidoni dell'immondizia.

A Biassono la popolazione a rischio allertata dal pomeriggio

Il vicesindaco di Biassono Donato Cesana poco prima delle 20.30 ha avvisato che sono stati chiusi i cimiteri, giardini pubblici e parchi in Biassono e nella frazione San Giorgio. Sono rientrati in servizio tutto gli agenti di polizia locale e gli operai comunali, la Protezione Civile e’ allertata e altri sacchi di sabbia, oltre ai 200 già distribuiti giorni fa, sono a disposizione presso la sede di Protezione Civile a San Giorgio. Tra poco inizieremo a monitorare intensamente la situazione del Lambro e predisporre tutte le azioni necessarie per cercare di limitare i danni e i disagi. La popolazione a rischio è già stata allertata e preparata nel pomeriggio, indicato di sgomberare i piani interrati e garage, oltre a mettere in sicurezza cose preziose, arredi e automobili. "Evitate gli spostamenti non necessari per agevolare, nel caso sia necessario, i mezzi di soccorso e sicurezza", invita il vicesindaco.

A Bovisio bomba d'acqua e grandine

Una bomba d'acqua inaspettata quella che nel pomeriggio si è abbattuta sul comune di Bovisio Masciago che, insieme a Cesano Maderno, è stato il comune più colpito della Brianza. Una bomba d'acqua insieme alla grandine che ha creato seri disagi. Il sindaco e il comandante della polizia locale si sono subito attivati per gestire la difficile situazione, insieme ai volontari della protezione civile. "La bomba d’acqua, imprevista, ha inevitabilmente causato disagi, strade piene d’acqua, cantine allagate - comunicano dal Comune -. Il peggio, però, potrebbe arrivare nella nottata".

A Cesano Maderno caduti 90 millimetri di acqua in un'ora

Dal Comune di Cesano Maderno riferiscono che in un’ora sono caduti 90 millimetri di acqua. Alle ore 19 sulla pagina Facebook del Comune si avvisava che: via de Medici resta chiusa al transito in entrambe le direzioni. I restanti sottopassi sono regolarmente transitabili e sono state riaperte al traffico le vie precedentemente chiuse dopo essere state liberate dagli ostacoli che ne impedivano il passaggio. Per quanto riguarda le scuole domani l'attività scolastica si svolgerà regolarmente, ma non verrà utilizzata la mensa della scuola Rodari (particolarmente colpita da una forte grandinata che ha ostruito i canali di scarico). L’amministrazione comunale di concerto con la Direzione scolastica e la ditta di ristorazione Sodexo sta già organizzando la soluzione alternativa dei pasti da consegnare e consumare in classe. Il Parco Borromeo resterà chiuso per tutta la giornata di martedì 21 maggio e fino a nuove comunicazioni. Non sono segnalate ulteriori criticità Le attività di presidio del COC proseguiranno tutta la notte. "Si invita la cittadinanza a limitare gli spostamenti e ad effettuarli solamente se strettamente necessario non sostando nelle aree a rischio, sotto gli alberi o nei pressi di impalcature - si legge nella nota ufficiale del Comune -. Per emergenze contattare il numero unico 112 o il centralino della Polizia Locale 0362-513430 attivo dalle ore 8 di domani".

A Concorezzo massima allerta

"Invitiamo quindi i Concorezzesi a prestare attenzione considerando le possibili piogge forti - comunica il sindaco Mauro Capitanio -. Maggiori informazioni: www.allertalom.regione.lombardia.it Per emergenze, contattare la Protezione civile di Concorezzo al numero 039 628.00.888 Il Comune di Concorezzo ha istituito e attivato da questo pomeriggio l'unità di Crisi Locale insieme a Carabinieri, Polizia Locale, Protezione Civile e Uffici Tecnici".

A Villasanta si distribuiscono sacchi di sabbia

Intanto a Villasanta uffici e polizia locale stanno avvisando le famiglie delle località a rischio (zona San Giorgio e Via Molino Sesto Giovine) e stanno disponendo in via precauzionale paratie e sacchi di sabbia presso il plesso scolastico Villa (che dalla scorsa settimana di nuove pompe idrauliche).

Notizia in aggiornamento. Ultimo aggiornamento ore 21.49.