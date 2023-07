Meteo a Monza e in Brianza: farà ancora più caldo

Nessuna tregua dal caldo infernale.

A Monza e Brianza in settimana termometri in salita per la rimonta dell’anticiclone africano, con temperature e afa nuovamente in aumento. A partire dalla giornata del 16 luglio, e con l’avanzare dei giorni della settimana sono infatti attese temperature fino a 37 gradi. Secondo gli esperti soltanto una leggera variabilità potrà essere presente sui settori alpini ma con un rischio piuttosto basso di fenomeni temporaleschi

Nuova ondata di caldo

Una nuova ondata di caldo, piuttosto anomale per gli esperti. “Da lunedì - annunciano da 3B Meteo a proposito del caldo imminente in tutta Italia - saliranno le temperature minime e con esse il tasso di umidità, rendendo sempre più elevato il disagio per l'afa, soprattutto dopo il tramonto, quando i valori saranno ancora alti avendo da poco raggiunto i massimi giornalieri. Saliranno anche le massime, destinate a raggiungere livelli eccezionali portandosi anche a più di 10°C oltre alle medie del periodo, con la possibilità che vengano battuti alcuni record assoluti di temperatura verso la metà della settimana con temperature e afa in aumento e valori fino a 35 - 37°C in pianura all'inizio della nuova settimana".

In generale Il tempo sarà prevalentemente sereno e soleggiato, a eccezione di venerdì, quando sono possibili rovesci. Per i giorni, dicono ancora gli esperti, a venire l'allerta meteo prevista è quella legata all'afa. Proprio a causa del prolungarsi dell’onda di calore e per l’assenza di ventilazione crescerà infatti l’umidità, e di conseguenza aumenterà il disagio corporeo per l’afa.