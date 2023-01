In Brianza scoppia l'inverno: in arrivo freddo, neve e vento forte

Un inverno mite, fino ad ora, che in questi giorni specialmente ci sta regalando anche qualche raggio si sole oltre che temperature decisamente sopra la media. Ma le cose in Brianza stanno per cambiare.

Le temperature caleranno anche in modo netto, soprattutto al Nord dove la neve cadrà a quote collinari se non a tratti anche in pianura” - avverte Ferrara di 3bmeteo.com - “più nello specifico lunedì sono previste nevicate mediamente dai 300-500m, in particolare sui settori di Nordest, ma attenzione soprattutto tra martedì e mercoledì, quando una nuova perturbazione potrebbe portare neve questa volta non solo in collina ma a tratti in pianura, in particolare tra Piemonte, Lombardia ed Emilia occidentale, e naturalmente fino al fondovalle sulle Alpi; neve a quote basse anche sull'entroterra ligure, specie savonese e genovese. Pioggia a tratti mista a neve non è inoltre localmente esclusa su medio-alta pianura veneta e alta pianura friulana.”

Freddo e neve per tutta la prossima settimana

“Una situazione destinata a perdurare per tutta la prossima settimana, con condizioni meteo-climatiche questa volta dai connotati decisamente invernali. Dopo il Nord, infatti, freddo e neve a quote basse potrebbero indugiare al Centrosud almeno fino al prossimo weekend, con temperature diffusamente sotto la media e gelate notturne” - concludono da 3bmeteo.com

Meteo a Monza lunedì 16 e martedì 17 gennaio

Se per quanto riguarda lunedì 16 i cieli a Monza e Brianza saranno in prevalenza molto nuvolosi o coperti, ma con assenza di fenomeni significativi, martedì 17 gennaio le nubi saranno in progressivo aumento e le deboli piogge nel pomeriggio assumeranno carattere nevoso in serata: sono previsti 6mm di pioggia. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 6°C, la minima di 1°C, lo zero termico si attesterà a 966m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Sudovest, al pomeriggio moderati e proverranno da Est-Sudest.

Il vero crollo delle temperature che scenderanno fino a -4° è previsto da giovedì 19 in avanti, ma si attendono gli aggiornamenti meteo per una maggiore accuratezza.