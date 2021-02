Monza, dopo Burian arriva un assaggio di primavera: temperature vicine ai 15 gradi

Freddo e temperature gelide causate da Burian saranno presto un ricordo. Non solo, le temperature massime a Monza si alzeranno quasi di otto volte rispetto al gelido weekend di San Valentino. In breve: l'aria arrivata dalla Russia sarà spazzata via grazie a una "rimonta anticicloni", spiegano da 3BMeteo.

"La rimonta anticiclonica avverrà in due fasi — ha spiegato il meteorologo Carlo Migliore —. Inizialmente sarà modesta e consentirà delle infiltrazioni umide foriere di qualche precipitazione, poi più decisa e di stampo nettamente sub tropicale. Il respiro più mite e umido in arrivo da ovest sta già entrando in contrasto con l'aria fredda ancora presente e mentre la spingerà ulteriormente verso levante favorirà la formazione di ammassi nuvolosi che interesseranno le regioni tirreniche portando anche qualche locale pioggia".

Secondo gli esperti del portale meteo la situazione migliorerà a partire da mercoledì 17 febbraio quando all'ombra dell'Arengario la colonnina di mercurio non scenderà sotto i 6 gradi con punte vicine ai 13. Giovedì, venerdì e sabato il cielo sarà coperto e (solo il 19 febbraio) sono previste piogge, le temperature tuttavia resteranno sempre tra i 6 e i 12 gradi. Domenica 21 febbraio, invece, è dovrebbe splendere il sole e le temperature massime saranno vicine ai 15 gradi. Un assaggio di primavera che permetterà di lasciare a casa sciarpe e cappotti.