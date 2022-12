Perché in questi giorni a Monza e in Brianza non fa freddo

Cielo grigio, tante nubi ma temperature decisamente poco invernali e sopra la media del periodo. È un inizio di inverno anomalo in Lombardia e anche a Monza e in Brianza. La situazione continuerà ancora per diversi giorni a causa di un anticiclone che si è imposto su tutta l'Italia, come spiegato dal meteorologo di 3Bmeteo Federico Brescia.

Nei prossimi giorni la "campana anticiclonica sarà lambita da una debole perturbazione che coinvolgerà le regioni centro-settentrionali portando qualche pioggia", ha precisato l'esperto. Nella giornata di Santo Stefano a Monza sono previste deboli pioviggini mentre le temperature resteranno stazionarie tra gli 8 e i 9 gradi. Nella giornata di martedì 27 dicembre, invece, splenderà il sole e le temperature saliranno fino a toccare i 12 gradi.

La parentesi calda, comunque, proseguirà anche negli ultimi giorni del 2022 e l'inizio del 2023: "Una nuova poderosa rimonta anticiclonica interesserà il nostro Paese tra Capodanno e inizio gennaio", ha puntualizzato Federico Brescia.