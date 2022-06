Caldo e temperature fino a 35 gradi a Monza

Temperature fino a 35 gradi e caldo. L'estate è "esplosa" a Monza ancora prima di iniziare, ufficialmente, sul calendario. "Il mese di giugno procede sotto l'influenza dell'anticiclone africano, che garantisce giornate calde e soleggiate" spiegano da 3bMeteo.

"L'anticiclone africano continua a essere protagonista sul Mediterraneo occidentale" - illustra Federico Buscemi, meteorologo di 3bmeteo.com. "Il Nord Italia, pur osservando temperature al di sopra delle medie del periodo, rimane comunque sul margine orientale dell'anticiclone, lungo il quale scorrono correnti più fresche in quota che destabilizzano a tratti l'atmosfera. Le giornate di mercoledì e giovedì, per l'appunto, saranno caratterizzate da instabilità sui rilievi" - continua il meteorologo - "con temporali sparsi nelle ore pomeridiane, che potranno estendersi anche alle alte pianure centro-orientali.

Da venerdì, invece, si osserverà un rafforzamento dell'anticiclone, con giornate stabili, soleggiate e molto calde. Le temperature saliranno infatti sopra i 35°C, con punte di 36-37°C sulle pianure occidentali nella stessa giornata di venerdì. Le giornate di sabato e domenica saranno soleggiate e ancora calde, con una crescente sensazione di disagio a causa dell'afa. La tendenza per per l'inizio della prossima settimana" - conclude Buscemi - "è per un peggioramento più deciso, con possibili temporali di forte intensità, e un calo delle temperature su valori allineati alle medie del periodo. Tuttavia sono necessarie ulteriori conferme negli aggiornamenti dei prossimi giorni."

Le previsioni a Monza

"Tempo stabile sulla città di Monza, con qualche nube in più nella giornata di mercoledì. Ampi spazi soleggiati da giovedì, con solo qualche nube alta e stratificata nella giornata di venerdì. Temperature massime intorno ai 33°C, in aumento fino a 35°C nel weekend. Minime superiori ai 20°C, in aumento nel weekend".