A Monza sta per arrivare un assaggio di "estate" ma non durerà molto

Una "piccola" estate, con temperature sopra la media stagionale che però non dureranno molto. Lorenzo Badellino, meteorologo di 3bmeteocom illustra le previsioni del tempo per i prossimi giorni.

"Dall’Europa sudoccidentale è in fase di espansione un campo anticiclonico che favorirà qualche giorno stabile e in prevalenza soleggiato sulla Lombardia. Le temperature continueranno ad aumentare giorno dopo giorno, portandosi su gradevoli valori primaverili e in pianura sono attese massime anche di 26/27°C sabato, la giornata più calda".

In particolare sull’area di Milano, Monza e Brescia si raggiungeranno picchi di 27°C, su quella di Como 25°C, 23°C a Lecco. Farà eccezione giusto un po’ di variabilità diurna venerdì e sabato in prossimità dei settori alpini, con possibilità di locali focolai temporaleschi. Il bel tempo però non durerà molto: nel corso della giornata di domenica l’anticiclone subirà un indebolimento, per il passaggio di un fronte con traiettoria ovest-est che distribuirà rovesci sparsi e alcuni temporali su buona parte della nostra regione, con temperature in diminuzione di qualche grado.