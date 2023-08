A Monza il grande caldo non è ancora arrivato: cosa succederà nei prossimi giorni

Farà ancora più caldo. Sarà un agosto rovente anche a Monza e in Brianza con l'ondata di caldo che si sta facendo sentire in tutta la Lombardia, ma il picco massimo non è ancora stato raggiunto. Fino a giovedì, stando alle previsioni di 3Bmeteo, le temperature saranno sempre sempre sotto i 35 gradi, ma nel weekend la colonnina di mercurio salirà.

"Nel weekend soprattutto da domenica, ci sarà uno sbilanciamento della depressione atlantica verso il comparto atlantico meridionale che invoglierà il promontorio africano a slanciarsi verso nord-nordest - ha puntualizzato Carlo Migliore, meteorologo di 3Bmeteo -. A quel punto la massa d'aria calda investirà più direttamente la Spagna occidentale, pressoché tutta la Francia, la Germania e l'Italia soprattutto centro settentrionale".

Domenica a Monza il termometro potrebbe arrivare a segnare 38 gradi. Il grande caldo dovrebbe terminare verso fine mese, il condizionale è comunque d'obbligo. "I modelli vedevano dopo il 24 un progressivo avvicinamento della depressione atlantica all'Europa meridionale con una fine mese caratterizzata da temporali e calo termico sull'Italia - ha concluso Migliore -. Ad oggi pur se nelle linee generali questa tendenza viene mantenuta ci sono ancora diverse incognite da valutare".