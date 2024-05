Emergenza maltempo in Brianza, a Cavenago cede il ponte sul torrente

Allagamenti e un ponte che a causa dell'acqua ha ceduto. Danni per il maltempo anche a Cavenago Brianza. In città infatti si sono verificati disagi a causa delle precipitazioni ininterrotte che nella giornata di mercoledì 15 maggio si sono abbattute sulla città e sulla provincia.

Il ponte sul torrente Pisanegra ha ceduto e il tratto, come comunicato dal municipio, è stato chiuso. "Si comunica che Via Manzoni è chiusa dopo la Piattaforma ecologica a causa del cedimento del ponte sul torrente Pisanegra. Raccomandiamo la massima prudenza e di uscire in auto solo se necessario" si legge nel post del comune.

In città risultavano allagamenti anche sulla Circonvallazione del paese all'altezza del semaforo con il Centro Sportivo e su Via Manzoni (da e per le Foppe). Acqua anche nel sottopasso autostradale ma non solo: nel pomeriggio di mercoledì allagamenti hanno interrotto la viabilità anche lungo il tratto autostradale dell'A4 in direzione Milano, tra Trezzo sull'Adda (Con ingresso chiuso) e Cavenago Brianza.