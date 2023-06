A Monza sta per scoppiare (finalmente) l'estate

Sole e temperature estive. A Monza sta per scoppiare l'estate. È quello che prevedono i meteorologi di 3Bmeteo per i prossimi giorni. Tutto merito di un campo di alta pressione che garantirà tempo stabile e assolato su tutta la regione.

"Nel corso dei prossimi giorni l'Italia sarà interessata da un blando promontorio anticiclonico di matrice sub tropicale ma che non riuscirà a impedire una certa instabilità pomeridiana seppur ridotta rispetto ai giorni precedenti - ha spiegato il meteorologo Carlo Migliore di 3Bmeteo -. Per bloccarla del tutto ci vorrebbe un campo di alta pressione molto più robusto che non è proprio in programma nemmeno sul lungo periodo. Ci saranno quindi ancora dei pomeriggi temporaleschi con fenomeni più concentrati sulle zone montuose ma che a tratti, specie al Nord, potranno manifestarsi anche sui settori di pianura".

A Monza le temperature dovrebbero alzarsi fino a raggiungere, nella giornata di sabato 10 giugno, i 30 gradi. Non dovrebbero esserci precipitazioni fino alla serata di domenica.