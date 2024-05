Quando smetterà di piovere a Monza

A Monza pioverà ancora. Resta instabile il tempo in Lombardia. Dopo un Primo maggio all'insegna della pioggia, anche il secondo giorno del nuovo mese sarà caratterizzato, in città e in Brianza, da rovesci. Le temperature di giovedì 2 maggio oscilleranno tra i 13 e i 16 gradi. Secondo gli esperti di 3B Meteo, nei prossimi giorni il termometro continuerà a essere instabile.

"Venerdì spiccata variabilità ma sostanzialmente asciutto fino al pomeriggio, mentre in serata non si escludono fugaci piovaschi - spiega 3B Meteo -. Il weekend si prospetta invece in larga parte asciutto con anche ampi momenti assolati, contestualmente a un generale rialzo delle temperature; si tratta tuttavia di una linea di tendenza che necessita di ulteriori conferme".

Dubbie le previsioni per il 3 maggio. Gli stessi esperti non possono dare risposte precise, anche se tendenzialmente la fascia oraria centrale della giornata non dovrebbe essere interessata da fenomeni di pioggia.