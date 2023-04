Il calendario segna 6 aprile, ma a Monza fa freddo come in pieno inverno. Nella notte appena trascorsa, inoltre, il termometro si è avvicinato agli zero gradi (la minima registrata è stata di 2C°). Tutto "merito" di un flusso di aria artica che "ha fatto ulteriormente crollare le temperature su valori da pieno inverno su gran parte dello Stivale", ha puntualizzato Edoardo Ferrara, meteorologo di 3Bmeteo.

"Complici i rasserenamenti notturni, si sono verificate condizioni di gelo non solo ovviamente in montagna, ma gelate tardive hanno interessato diffusamente anche pianure e vallate, con valori sotto lo zero - ha spiegato l'esperto -. Freddo pungente anche al Sud sebbene in parte attenuato sia dalla presenza delle nubi e locali precipitazioni, sia dal vento. Inutile sottolineare come questa situazione costituisca un danno per colture e vegetazione, peraltro in piena fioritura ma precoce indotta dalle temperature invece spesso sopra media tra febbraio e marzo".

"Faceva più caldo a Natale"

"Temperature che stridono ancor di più se confrontate con quelle che registravamo lo scorso inverno, molto spesso sopra la media e anche abbondantemente (salvo temporanee parentesi più fredde) - ha aggiunto Ferrara -. Ad esempio lo scorso Natale le temperature minime sono state diffusamente più alte di stamattina, faceva più caldo da Nord a Sud e non di poco". Domenica 25 dicembre 2022 a Milano e Monza la minima si aggirava intorno a 8 gradi, decisamente più alta a quella registrata la scorsa notte.

Nei prossimi giorni le temperature tenderanno ad alzarsi, ma secondo i meteorologi i valori si manterranno ancora sotto la media. Inoltre non sono previste piogge, le grandi assenti dello scorso inverno e di questa primavera.