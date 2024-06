Maltempo, ecco dove è caduta la grandine di dimensioni incredibili: 10 minuti d'inferno

Monza e Brianza flagellate ancora una volta dal maltempo con oltre 20 interventi dei vigili del fuoco nella serata di ieri 21 giugno. Alberi caduti e allagamenti le pincipali cause. Anche su alcuni tratti della Statale 36 ci sono stati problemi, soprattutto in diezione Sondrio. Dalla mezzanotte di ieri fino a questa mattina, i vigili del fuoco hanno lavorato instancabilmente per affrontare gli effetti devastanti dell'ondata di maltempo che ha colpito la regione Lombardia. Grazie alla pronta risposta e all'impegno delle squadre di soccorso, la situazione inizia a migliorare.

In totale, sono stati effettuati oltre 340 interventi di soccorso tecnico urgente su tutto il territorio lombardo. Milano la zona piu colpita con 108 interventi, seguita da Lecco (36), Pavia (58) e Sondio(36). Ed è proprio a Milano che si sono scatenati i dieci minuti di "inferno". Il temporale che venerdì sera si è abbattuto su Milano e sull'hinterland verso le 19.40 ha lasciato dietro di sé una scia di danni e disagi. Nel giro di dieci minuti sul capoluogo meneghino e le zone al confine si è abbattuto un vero e proprio nubifragio, che ha causato il cedimento di alberi e cornicioni in diverse zone della città, mentre nei comuni a nord ovest sono venuti giù chicchi di grandine di dimensione incredibile.

Proprio in quei dieci minuti, i vigili del fuoco hanno ricevuto un centinaio di chiamate di soccorso, numero che dà la cifra dell'emergenza. Verso le 23 di sera, i pompieri avevano ancora circa 40 interventi da smaltire, tutti per alberi pericolanti. L'intervento più complicato, hanno fatto sapere dal comando di via Messina, ha interessato un albero di circa 20 metri caduto nei pressi del cimitero Monumentale che ha tranciato le linee tramviarie 12 e 14. L'albero, oltre a occupare gran parte della carreggiata, è caduto anche nel cortile interno di un locale e soltanto per caso non ha travolto dei clienti che in quel momento si trovavano lì.