A Monza torna il freddo (ma non la neve)

Dopo l'assaggio di primavera dei giorni scorsi che ha visto il termometro sfiorare a Monza e in Brianza i 20 gradi, adesso torna a farsi sentire l'inverno.

Ed è solo l'inizio perché l'aria fredda che ha raggiunto il nord Italia dilagherà nelle prossime ore facendo abbassare le temperature, ma non solo: stimolerà "la formazione di un minimo di bassa pressione in prossimità della Sardegna. L'evoluzione di questo vortice caratterizzerà le zone con le maggiori precipitazioni, che stante le temperature molto basse potranno essere nevose fino in pianura", ha puntualizzato il meteorologo di 3Bmeteo Carlo Migliore.

La neve, tuttavia, non coprirà i tetti di Monza e della Brianza ma si fermerà alle porte della città: basso Piemonte e area pedemontana lombarda. A Mionza e in Brianza torneranno le temperature tipiche di questa stagione. Le temperature massime resteranno sempre entro i 10 gradi fino al fine settimana.

Freddo ma comunque bel tempo: i meteorologi non prevedono precipitazioni sulla metropoli lombarda fino a metà mese. Situazione che acuirà gli effetti della siccità che si sta trascinando dalla scorsa estate e che, per il momento, non si è ancora risolta. Le piogge che si sono registrate a novembre, dicembre e gennaio, infatti, sono state in media con il periodo e non hanno colmato il gap creatosi nella prima parte del 2022