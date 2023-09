L'autunno anomalo di Monza: perché fa caldo quasi come se fosse estate

Fa caldo come se fosse estate, con temperature che sfiorano i 28 gradi. Ma è fine settembre.

L'autunno anomale di Monza è dovuto, come spiegano gli esperti di 3bmeteo.com, all’anticiclone nord africano che si è espanso fin verso l’Europa centro-orientale passa anche per le nostre regioni centro-settentrionali, abbracciando la Lombardia.

Le previsioni per i prossimi giorni a Monza

"I prossimi giorni risulteranno infatti stabili e soleggiati con temperature destinate a portarsi su valori pressoché estivi. Gli unici disturbi saranno rappresentati dal passaggio di alcune velature che si limiteranno ad offuscare il sole, come accadrà nella mattinata di mercoledì e in quella di giovedì" spiega il meteorologo Lorenzo Badellino di 3bmeteo.com." Da segnalare inoltre innocui annuvolamenti che si genereranno di tanto in tanto in prossimità della fascia prealpina. Su città come Milano, Monza e Brescia le temperature diurne raggiungeranno punte di 28°C, anche 29°C nel weekend con locali picchi di 30°C nel settore sudorientale della regione. A Lecco oscilleranno intorno ai 26°C in settimana, con picchi di 27°C nel weekend, a Como massime sui 27°C con picchi di 28°C nel weekend. Il clima si manterrà mite anche di notte, con i valori minimi che non scenderanno al di sotto dei 17/18°C in pianura. Stabilità e caldo fuori stagione perdureranno probabilmente anche all’inizio della prossima settimana".