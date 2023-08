Emessa una nuova tripla allerta meteo su Monza e Brianza: vento forte, temporali e dissesti

Il Centro Meteorologico Lombardo (Cml) parla di "perturbazione monsonica" e questa condizione di forte instabilità che prevede piogge abbondanti riguarda anche Monza e la Brianza. Anche se ieri la Brianza è stata colpita con un paio di temporali brevi ma molto intensi (a Lissone e Arcore sono caduti alberi e tralicci), sembra proprio che il peggio debba ancora venire. Per gli esperti di 3bmeteo cadranno su Monza e Brianza nella notte circa 35.1 mm centimetri d'acqua durante i vari nubifragi. I temporali piu' forti da mezzanotte alle 4 del mattino, poi un'altra intensa precipitazione alle 11 del mattino di domani 28 agosto. Sempre in Lombardia, in Valchiavenna è codice rosso per rischio di dissesti idrogeologici.

Il nuovo comunicato della Protezione civile

"Sulla Lombardia per tutta la giornata di oggi, domenica 27 agosto, previste precipitazioni da moderati a forti diffuse ed intermittenti, con accentuazioni a carattere temporalesco lungo direttrici Sud-Nord, partendo dai settori meridionali verso le Alpi. Accumuli più consistenti sui rilievi occidentali, con possibilità di picchi molto abbondanti dovuti a sovrapposizione di rovesci temporaleschi. Oltre alle raffiche corrispondenti alle singole celle temporalesche, venti in rinforzo anche areale nelle zone interessate dai fenomeni convettivi.

Per la giornata di domani, lunedi? 28 agosto atteso il transito verso Est della parte fredda del sistema perturbato. Precipitazioni da moderate a forti anche a carattere convettivo possibili su tutta la regione ma con distribuzione spaziale irregolare, in graduale attenuazione dal tardo pomeriggio-sera a partire dai rilievi alpini. Per buona parte della giornata venti diffusamente da moderati a forti, con intensificazioni sui settori meridionali, sulle Prealpi Orientali e sulla Valchiavenna, in parziale attenuazione in serata. Generale calo delle temperature. Zero termico in abbassamento a 2800-3200 metri.