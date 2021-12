Il 2022 inizia con un caldo anomalo

Un fine 2021 e un inizio 2022 all'insegna del caldo anomalo. A Monza e Brianza sono previste temperature fino a 10 gradi nel primo giorno del 2022.

Come riferisce 3bMeteo l’anticiclone africano porterà sole e nebbia in pianura, e caldo in montagna. Nella giornata di oggi, venerdì 31 dicembre, è previsto un tempo soleggiato con nebbie sulle pianure del Centronord. Sabato 1 gennaio il tempo sarà stabile con nebbie e foschie diffuse in pianura al Centronord; soleggiato sul resto del Paese. Mentre per domenica 2 gennaio sono previste nebbie su pianure e coste, nubi in aumento da ovest; soleggiato altrove.

Sabato e domenica mattina sono previste foschie. Nel corso della giornata il cielo si schiarirà e le temperature saliranno fino a 10 gradi.

Il bel tempo accompagnerà Monza e la Brianza per tutta la settimana. Con temperature anomale per questa prima fase dell'inverno. Mercoledì 5 gennaio il termometro dovrebbe salire fino a 11 gradi.