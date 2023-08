In città il grande caldo ha le ore contate: ecco cosa accade

Ancora qualche giorno con temperature letteralmente bollenti (il termometro potrebbe toccare quota 37 gradi), poi a Monza e nelle altre città del nord la situazione sul fronte meteo dovrebbe cambiare. Radicalmente. Così come riferito anche da MilanoToday, il caldo africano, infatti, potrebbe battere in ritirata da venerdì 25 agosto. Secondo le previsioni di 3Bmeteo.

Stando alle proiezioni a medio e lungo termine "la forte cupola di calore da record per il periodo che interesserà diverse Nazioni dell'Europa centro occidentale e l'Italia centro settentrionale, tenderà ad attenuarsi a metà della nuova settimana - ha puntualizzato il meteorologo di 3Bmeteo Francesco Nucera - Nel contempo si faranno largo delle condizioni di instabilità principalmente su Alpi, Appennino e su alcune zone del Sud Italia per via della blanda circolazione di bassa pressione in arrivo dai Balcani. In questo conteso c'è da attendersi anche un primo ridimensionamento delle temperature. È il preludio ad un peggioramento più incisivo che le elaborazioni numeriche mostrano per l'ultimo weekend di agosto".

"Un netto cambio di scenario è simulato entro la fine del mese quando i massimi anticiclonici dalla Francia si sposterebbero in Atlantico - ha precisato il meteorologo-. Da qui ci sarebbe una pronta risposta delle più fresche correnti settentrionali di raggiungere il Mediterraneo, al seguito di una perturbazione associata a fenomeni anche di forte intensità. Rimangono incertezze sulla effettiva discesa della saccatura".