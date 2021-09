L'estate sta finendo, in arrivo possibili temporali: le previsioni a Monza

A illustrare le previsioni per i prossimi giorni in Lombardia e a Monza e Brianza il meteorologo Davide Ricci di 3bmeteo

Ultima coda d'estate. Sulla Lombardia il tempo tenderà ad un graduale peggioramento nel corso della settimana: già da mercoledì infatti i cieli si presenteranno grigi e non mancherà occasione per qualche isolato piovasco, specie su Alpi e Prealpi. Le temperature si manterranno ancora su valori simil-estivi, sfiorando i 30 gradi in pianura. Un cambiamento più deciso è atteso da giovedì, quando sembra probabile l'avvio di una fase decisamente più instabile, con piogge e temporali sparsi che interesseranno a più riprese la regione anche nel fine settimana, alternandosi però a spazi più asciutti e soleggiati.

Nel fine settimana si attende inoltre una diminuzione delle temperature, che si riporteranno attorno alle medie del periodo.

Le previsioni a Monza

Entrando più nel dettaglio, su Monza, come spiega il meteorologo Davide Ricci di 3bmeteo.com, mercoledì esordirà nuvoloso, con possibili deboli piogge in mattinata seguite da maggiore variabilità nel pomeriggio, con alternanza di nubi e schiarite. Temperature elevate per il periodo, con massima attorno ai 27-28°C. Giovedì vedrà ancora variabilità al mattino, con piogge sparse alternate a schiarite, mentre nel pomeriggio la Brianza potrebbe essere interessata da un passaggio temporalesco più intenso. A seguire, venerdì dovrebbe risultare più stabile, ma già dalla serata e per tutto il fine settimana potrebbero riproporsi condizioni di spiccata variabilità, con frequenti episodi piovosi o temporaleschi intervallati da pause asciutte e temporanee aperture. Data la distanza temporale tuttavia la tendenza per il weekend necessiterà di ulteriori conferme. Le temperature subiranno un graduale calo, riportandosi attorno ai 22-23°C di massima nel fine settimana.