Maltempo in agguato: domenica di allerta per temporali forti

Maltempo in agguato, scatta l'allerta meteorologica. Il centro funzionale monitoraggio rischi naturali di Regione Lombardia, così come riporta anche LeccoToday, ha emesso un bollettino di colore giallo (criticità ordinaria) in vigore dalle ore 12 di oggi, domenica 12 maggio, sino alle ore 6 di lunedì 13 maggio.

La sintesi meteo

Per la giornata di oggi, 12 maggio, è previsto un aumento dell’instabilità. Si attendono rovesci o temporali sparsi sui rilievi in particolare sulle Prealpi e, verso sera, un progressivo aumento della probabilità di temporali anche su Nord-Ovest (in misura minore anche sulla pianura occidentale), con possibilità di fenomeni localmente intensi.

Per quanto riguarda la bassa pianura e l'Appennino, saranno possibili temporali localmente forti ma al momento, rispetto ai rilievi alpini e prealpini e alla fascia pedemontana, risulta relativamente più bassa la probabilità di innesco della convezione. Venti inizialmente deboli variabili, tendenti a deboli o moderati meridionali od occidentali dal pomeriggio. Si segnala la probabilità di forti raffiche di vento sui rilievi occidentali verso sera.

Nella notte e primo mattino di lunedì 13 maggio saranno ancora possibili rovesci o temporali sparsi su settori occidentali e rilievi centrali, anche di moderata o forte intensità.

Il Centro funzionale rivaluterà nella mattinata di oggi, con i nuovi scenari previsionali aggiornati, l'eventuale aggiornamento dei codici colore di allertamento.