Finalmente in Brianza scoppia la primavera: nel fine settimana temperature fino a 25°

Dopo una Pasqua e una Pasquetta all’insegna del maltempo a Monza e in Brianza finalmente scoppia la primavera. Quello del 6 e 7 aprile sarà un fine settimana all’insegna del bel tempo, con sole e temperature che arriveranno fino a 25°.

Queste le previsioni di 3bMeteo che per sabato e domenica annuncia sole e temperature primaverili. “L’anticiclone è già in fase di rinforzo e favorirà condizioni stabili nei prossimi giorni sulla Lombardia, anche se non sempre soleggiate spiega Lorenzo Badellino di 3bMeteo - Fino a venerdì infatti il cielo verrà solcato da una nuvolosità sparsa e irregolare alternata a momenti soleggiati, senzaalcun fenomeno associato. Il clima si manterrà gradevole con temperature diurne intorno a 19/21°C in pianura. Da sabato l’ulteriore rinforzo dell’anticiclone africano favorirà maggiori spazi soleggiati e soprattutto un aumento delle temperature che ci proietterà in piena primavera”.

Sole su tutta la Lombardia, così da organizzare anche una gita fuoriporta: A Milano e Brescia sono previsti 23° di massima sabato, 25° domenica; a Monza 24° sabato e 25° domenica; a Lecco 22° sabato e 25° domenica; a Como 23° sabato e 26° domenica. Sulle Alpi il caldo sarà relativamente più intenso con temperature su valori quasi estivi. A 1.500 metri le massime di domenica toccheranno i 17/19° mentre lo zero termico oscillerà addirittura intorno ai 4.000 metri, a causa dell’afflusso di correnti molto calde in quota in arrivo dal Nord Africa. Stabilità atmosferica e caldo si protrarranno probabilmente fino all’inizio della prossima settimana.